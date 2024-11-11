Погрози психлікарнею та насильство: яку результати перевірки у притулку для дітей на Львівщині

У притулку Служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації виявили численні системні порушення. Йдеться про фізичне та психологічне насильство, дискримінацію та погрози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду". Зазначається, що представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини оприлюднили результати моніторингової перевірки.

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Які порушення виявили у притулку для дітей

За словами представниці Уповноваженого з прав дитини Ірини Суслової, у притулку виявили численні порушення прав дітей. Зокрема йдеться про:

систематичне перевищення терміну перебування;

фізичне та психологічне насильство;

порушення особистого простору;

дискримінацію.

Зазначається, що на момент перевірки у притулку перебували 28 дітей, частина з них – внутрішньо переміщені зі Запорізької області. Також відомо, що за правилами діти мають перебувати у притулку до 90 днів, однак половина з них проживала в закладі понад 2,5 роки.

У всіх загальних приміщеннях, зокрема і в кімнатах для переодягання та ізоляторі, встановлені камери відеоспостереження. Нам не дали відповіді на питання, хто має доступ до цих записів, де зберігається інформація та хто її використовує,

– розповіла Ірина Суслова.

Також, за її словами, кімнату-ізолятор у притулку використовують як форму покарання для "неслухняних" дітей.

Багато дітей скаржаться на психологічний тиск і бояться говорити відкрито, оскільки їх погрожують направити до Львівської обласної психіатричної лікарні. Діти повідомляють, що якщо вони порушують правила або намагаються говорити про проблеми, їм погрожують примусовим лікуванням,

– повідомила представниця Уповноваженого з прав дитини.

Наразі команда омбудсмена закликає здійснити контроль за тим, на якій підставі дітей направляють до психіатричних закладів, щоб уникнути подальших порушень їхніх прав.