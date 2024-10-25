У Запоріжжі спалахнув притулок для тварин: 5 собак згоріли у вольєрах, міг бути підпал

Пізно ввечері 24 жовтня у Запоріжжі сталася пожежа у притулку для собак "Хвостики". Підозрюють, що це міг бути підпал.

Про трагічний інцидент повідомили у притулку, а також пожежу підтвердили у поліції. На жаль, унаслідок пожежі загинули тварини.

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У Запоріжжі сталася пожежа у притулку для собак

Близько опівночі у Запоріжжі сталася пожежа у притулку для собак "Хвостики", яким опікується місцева волонтерка Олена Джима. У поліції повідомили, що співробітники ДСНС відразу виїхали на місце загоряння та почали працювати над ліквідацією.

На жаль, унаслідок пожежі загинули тваринки. Мовиться про щонайменше 5 собак, які згоріли у вольєрах.

На місці наразі працюють криміналісти, слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. Після встановлення причини займання події буде надано правову кваліфікацію,

– повідомили у поліції.

На сторінці притулку "Хвостики" опублікували також моторошне відео з пожежею. Чоловічий голос за кадром стверджує, що тварини живцем згоріли у вольєрах. За його словами, пожежа виникла не просто так – хтось міг влаштувати підпал.

Моторошні кадри пожежі у притулку: дивіться відео

У коментарях під відео користувачі також повідомляють, що власниця притулку – волонтерка Олена Джима – отримала опіки. Водночас у поліції про постраждалих не повідомляли.