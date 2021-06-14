Притулу усунули з медійних ресурсів "Голосу" після виборів мера: шоумен це прокоментував

Сергія Притулу перестали згадувати на сторінках "Голосу" одразу після виборів мера Києва. Тоді ж тимчасово припинилось спілкування з керівництвом партії.

Притула зазначив, що після виборів з партійного керівництва зі ним ніхто не комунікував понад місяць. Потім до нього почали доходити різні чутки.

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"Я – субординаційно добре вихований чоловік, спираючись на домовленості, які були до місцевих виборів, чекав, коли мені наріжуть задачі. Я дуже хотів приносити користь", – сказав Притула.

Тож, він чекав, поки не почув від партійців, що, виявляється, він вже наче як і не в "Голосі".

Десь у грудні мені доповіли, що деякі люди розпускають чутки по Києву, мовляв, Притула награвся, все, він нас кинув,

– розповів він.

Про фракцію у Київраді

За його словами, це і стало причиною його перших ініціатив зібрати голів районних осередків "Голосу" у Києві та розставити крапки над "і". Зокрема, він зауважив, що у них катастрофічно порушена комунікація із фракцією в Київраді.

"На мою думку, робота фракції повинна бути максимально пов'язана з роботою районних осередків. Розуміючи це, я звернувся до голови партії з пропозицією очолити Київську міську організацію", – зазначив Притула.

У столиці від партії на мера у 2020 році висувався найбільш впізнаваний її кандидат – Сергій Притула. Тоді він здобув третє місце.