ПриватБанк додав можливість перераховувати кошти на потреби ЗСУ з рахунку Бонус+

ПриватБанк розширив можливість фінансової допомоги українській армії. Тепер є можливість переказувати гроші з рахунку Бонус+.

Для того, щоб переказати гроші на потреби ЗСУ, в Приват24 треба обрати Сервіси – Добро – Допомога ЗСУ. А вже там обрати рахунок Бонус+.

Важливо ЄС та США вирішили відключити російські банки від SWIFT

"Додамо трошки бонусів до нашої перемоги", – відзначили в ПриватБанку.

Окрім того, в банку порахували, скільки українці переказали 25-26 лютого на допомогу ЗСУ:

375 мільйонів гривень (560 тисяч платежів) з карток єПідтримка

785 мільйонів гривень (900 тисяч транзакцій) з особистих карток.

Нагадаємо, перед тим ПриватБанк запроваджує канікули для власників кредитних карток з 1 березня 2022 до 1 червня 2022. З 1 березня всі без винятку кредитні картки переходять на пільгові умови договору, під 0,00001%, та без обов'язкового мінімального платежу.