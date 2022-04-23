"Приватбанк" повідомляє про збої у роботі: можуть не працювати картки, банкомати і термінали

У роботі "Приватбанку" 23 квітня трапилися перебої. Фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи.

У клієнтів банку можуть виникнути труднощі з оплатою картками через торгові терміни. Це – тимчасово.

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На каналах зв'язку стався збій. Через це сьогодні можливі перебої та затримки в роботі сервісів банку і мережі банкоматів,

– розповіли у фінустанові.

"Приватбанк" пообіцяв якнайшвидше виправити неполадки та перепросив через незручності.

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