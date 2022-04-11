"ПриватБанк" продовжив регламентні роботи в "Приват24": коли додаток повноцінно запрацює
11 квітня 2022 , 19:53Читать новость на русском
Джерело:твітер ПриватБанку
"ПриватБанк" продовжив регламентні роботи щодо додатка "Приват24". Тому сервіс буде ще певний час недоступний.
У банку повідомили, що налаштування вимагає більше часу, ніж планувалося спочатку. Тому додаток має запрацювати з 6:00 12 квітня.
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Штатний режим Приват24 повністю відновимо до 6 ранку 12 квітня,
– йдеться в повідомленні.
Зауважимо, раніше банк попередив, що в ніч з 10 на 11 квітня будуть проводитися планові регламентні роботи у "Приват24".Зверніть увагу! З початком війни з 1 березня до 1 червня 2022 року "ПриватБанк" запровадив кредитні канікули за всіма кредитними картками.
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