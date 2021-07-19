Приватна в'язниця з крематорієм: у Росії виявили моторошне місце – фото

У Росії під покинутим будинком виявили приватну в'язницю з крематорієм. Бетонний бункер знайшли журналісти.

Закинений будинок розташований за 40 кілометрів від Санкт-Петербурга, у Всеволожському районі. Вхід в бункер замаскували під гаражні ворота.

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Приватна в'язниця в Росії

У Ленінградській області російські журналісти знайшли закинений будинок, під яким виявили великий бетонний бункер. За замаскованими дверима була бетонна стіна, яку можна опустити та підняти за допомогою гідравлічного пристрою.



Під землею залишились тюремні камери / Фото 47news.ru

У бункері було декілька камер, що зачинялись сталевими дверима. У закинених приміщеннях досі залишились деякі меблі, зокрема:

двоярусні ліжка;

вбудовані унітази;

рукомийники.

Крематорій біля будинку

Крім того, на території будинку розташована лазня. Звідти можна потрапити у глибокий бетонний колодязь. На дні розташована піч, як у крематоріях.

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Що відомо про власників будинку

Згідно з документами, першим власником споруди був співробітник Федеральної служби виконання покарань Росії. Він пішов у відставку ще у 2004 році.



Власником будинку був російський держслужбовець / Фото 47news.ru

Останнім власником зазначений петербуржець, який змінив своє прізвище на Ескобар. Російські журналісти планують опублікувати детальніше інформацію про загадковий будинок із бункером.