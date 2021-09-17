Приватні екскурсії від Лаврова: як глава російського МЗС катає коханку світом

Повернути пів мільйона росіян на батьківщину. Таке завдання перед російським МЗС поставив Кремль. Для цього у відомстві створять спеціальні виїзні групи. Їхнє завдання – їздити за кордон і розповідати росіянам-експатам про державну програму з надання послуг з добровільного повернення.

При цьому Кремль навіть готовий платити за це тим, хто повернеться. Втім, поки суми не оголошуються. На тлі низької народжуваності і від'ємного приросту населення, Кремль намагається повернути до Росії активну робочу силу і ІТ-геніїв під гаслом патріотизму.

До теми Лавров живе коштом олігарха Дерипаски та всюди катає свою коханку – розслідування

Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, змусити бути патріотом і пишатись своєю країною – неможливо, це має бути у крові. "На жаль, на це природне бажання бути частиною країни, її історії, намагаються активно впливати наші західні колеги", – додав він.

А от у доньки давньої коханки Лаврова – його неофіційної падчерки Поліни – патріотизму у крові немає. Російські журналісти з видання "Важливі історії" встановили, що вона отримала посвідку на проживання в Об'єднаному Королівстві.

Дочка коханки Лаврова мешкає у Лондоні

У 21 рік дівчина змогла придбати в Лондоні нерухомість вартістю майже 5 мільйонів доларів. Її мати Світлана Полякова – коханка Лаврова – володіє елітною нерухомістю в російській столиці.

На ринку нерухомості вартість аналогічного помешкання оцінюють в понад 9 мільйонів доларів. У Підмосков'ї у Світлани Полякової ще є окремий приватний будинок площею 500 квадратних метрів з присадибною ділянкою. Ця нерухомість тягне майже на 1 мільйонів доларів.

Коханка Лаврова також прикупила собі квартиру в Сочі з видом на море вартістю понад 650 тисяч доларів. Любить Світлана і люксові авто. У неї виявили низку дорогих автомобілів Mercedes та Porsche.

Розслідувачі з Фонду Навального спробували копнути глибше, але так і не змогли встановити звідки у коханки Лаврова, яка за документами проста приватна підприємиця, кошти на таке розкішне життя. Натомість вони змогли встановити, що очільник російського МЗС влаштував зі свого відомства турагентство для своєї коханки і її рідних.

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Коханка Лаврова літає приватним літаком

За останні 7 років Світлана Полякова 60 разів користувалась службовим літаком Лаврова як своїм. Разом з головним російським дипломатом вона літала до США, Франції, Австрії, Японії, Сингапуру та ще у з десяток країн. Та не лише державними літаками користується коханка Лаврова.

Разом з нею у подорожі літаками російського олігарха Дерипаски літає і сам Лавров. Очільник МЗС, його коханка і її рідні також полюбляють відпочивати на яхті багатія та в його розкішних садибах. За це звісно Лавров відплачує Дерипасці окремими послугами.

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І поки російські чиновники разом з олігархами розкрадають Росію і витрачають мільйони доларів на розкішне життя, прості росіяни тікають з батьківщини у пошуках кращого життя. За оцінкою Всесвітнього банку, з федерації за останні 20 років виїхало понад 10 мільйонів громадян.

Росія – третя у світі за кількістю емігрантів. І поки при владі залишається банда Путіна, навряд чи хтось з експатів захоче повернутися додому. Навіть за гроші.