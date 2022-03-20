Приватний сектор на Львівщині прийняв майже 100 тисяч переселенців

Сотні тисяч українців через напад Росії на Україну змушені були покинути свої домівки. Багато людей у пошуках безпечного притулку вирушили на захід країни.

Вимушені переселенці залишаються не лише у великих містах. Прийняти себе людей готові багато людей з околиць та області.

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Переселенці на Львівщині

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, лише за офіційними даними приватний сектор Львівщини прийняв близько 100 тисяч вимушених переселенців. Зараз у резерві приватного сектору області є ще тисяча місць.

Якщо ви готові прийняти людей, які покинули свої домівки через війну – прохання заповнити опитувальник від Мінрегіону за посиланням.

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