Привертав до себе увагу, аби в нього не стріляли: російські нелюди у Маріуполі вбили цивільного

Ми вже давно знали про цинізм російських окупантів. Однак він, схоже, не має меж. Сьогодні вони вистрілили просто з танка у цивільного чоловіка.

Жорстокі кадри вбивства мешканця Маріуполя потрапили у мережу. Ці докази мають потрапити до Гаазького трибуналу.

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На вулицях Маріуполя літній чоловік привертав до себе увагу, аби в нього не стріляли. Однак путінський нелюд вистрілив в беззахисного цивільного чоловіка.

Саме так і виглядає "русскій мір".

Наказ стріляти по людях

Відомо, що орки цинічно брешуть про те, що нібито вони не чіпають цивільну інфраструктуру та людей. Однак вже було багато випадків, коли вони обстрілювали не лише лікарні, пологові будинки, церкви та просто житлові будівлі, а й жінок, дітей та літніх людей. Навіть гуманітарні конвої.

Зокрема, нещодавно окупанти обстріляли людей на Луганщині, які виходили на мирні протести.

Раніше СБУ оприлюднила перехоплення розмов окупантів. Так, у Харкові їм дали команду стріляти по цивільних та дітях.

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