"Привид Києва": український пілот вже збив 10 літаків окупантів

Український пілот з початку війни Росії в Україні вже збив 10 літаків окупантів під час бою. Його називають "Привидом Києва".

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Російські окупанти намагаються проводити атаки у повітрі, але вони дуже часто закінчуються смертю пілотів. По ворожим літакам та гелікоптерам працюють системи ППО, стінгери, а також українські винищувачі.

Так, вранці 26 лютого російські війська намагалися з повітря атакувати Хмельниччину, однак літак окупантів збили сили ППО. Після попадання у нього ракети літак вибухнув. У пілота не було жодних шансів вижити.

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