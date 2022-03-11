Привіт, російський нелюде, – Генштаб показав фото "Привида Києва"

Легендарний "Привид Києва" заявив, що йде по душі російських загарбників. У Генеральному штабі ЗСУ опублікували фото українського пілота.

Нагадаємо, що у перший день російського вторгнення в Україну 24 лютого "Привид Києва" здобув 6 повітряних перемог у небі над столицею.

До теми Ми не боїмося, ми захищаємося, – Зеленський про оточення та оборону Києва

Це пілот-ас Міг-29, якого називають ангелом-охоронцем Києва.

Привіт, російський нелюде, я лечу по твою душу!,

– заявив пілот 11 березня.



Нове фото "Привида Києва" / Фото Генштаб ЗСУ

До слова, ввечері 7 березня він збив біля Обухова крилату ракету росіян "Калібр". Вона впала у полі за 5 кілометрів від Обухова, де і вибухнула.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити – мінус 10 російських літаків за добу: дивіться відео