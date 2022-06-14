"Привіт" від танкістів: ЗСУ вдарили по ворожому блокпосту

Наші воїни ні на мить не припиняють давати відсіч російським окупантам. Новим досягненням поділилися українські танкісти.

Воїни завдали влучного танкового удару із закритої вогневої позиції по російських окупантах. На фейсбук-сторінці Збройних Сил України опублікували ефектне відео.

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Українські танкісти передають вітання російським окупантам. На відео точне влучання українським танком із закритої вогневої позиції по ворожому блокпосту. Так тримати наші захисники, разом ми все витримаємо, разом переможемо підлого ворога,

– наголосили у ЗСУ.

Дивіться відео потужного удару по російському блокпосту:

Втрати росіян на війні проти України

Російські військові зазнають в Україні колосальних втрат. Це їх суттєво деморалізує і швидко вибиває бажання воювати. Фахівців Служби безпеки України перехопили розмову російського окупанта з дружиною. Боєць розповів, що з його батальйону вступати у бій з українськими захисниками погодилися лише 30 солдатів. Тобто це означає, що з 10 загарбників лише щонайбільше 1 може наважитися на бій.

Це й пояснює, чому росіяни лише здалеку вражають позиції ЗСУ, а в пряму атаку практично не йдуть.

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Додамо, що весь час війни наші військові ліквідували 33 500 російських окупантів. Крім того, вони знищили:

танків – 1 434 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 503 одиниці;

артилерійських систем – 721 одиницю;

реактивних систем залпового вогню – 229 одиниць;

засоби ППО – 97 одиниць;

літаків – 213 одиниць;

гелікоптерів – 179 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588 одиниць;

крилаті ракети – 125 одиниць;

кораблі /катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 473 одиниць;

спеціальна техніка – 54 одиниць.

За добу 13 червня ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" 200 ворожих бійців. Також наші воїни понищили російську техніку: 3 дрони, гелікоптер, 3 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливо-мастильними матеріалами.

Зауважимо, що найбільше техніки та особового складу росіяни втратили на Бахмутському напрямку.

До теми дивіться відео про те, як в Україні минула ніч проти 14 червня: