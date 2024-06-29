З Днем ангела Павла: світлі привітання у картинках і гарні листівки зі святом

Сьогодні в Україні за новоюліанським календарем відзначається День Петра і Павла. Відомо, що вони були учнями Ісуса Христа та поширювали християнство по світу.

Павло не є одним із дванадцяти апостолів Сина Божого. Однак він все одно дуже шанується у церкві. До того, як чоловік охрестився, називався Саулом. У Новому Заповіті є 14 послань від Павла. Апостол помер під час правління імператора Нерона, оскільки тоді віддали наказ його стратити.

До слова Для найдорожчих чоловіків: найтепліші привітання у картинках з Днем ангела Павла

24 Канал підготував чудові привітання у картинках з Днем ангела Павла. Приєднуємося до всіх привітань та бажаємо гарно відсвяткувати іменини!

Картинки-привітання з Днем ангела Павла

Привітання для Павла / Фото "Хочу"

Привітання для Павла / Фото "Хочу"

Привітання для Павла / Фото "Листівки"

Привітання для Павла / Фото "Листівки"

Привітання для Павла / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання для Павла / Фото "Листівки"

Привітання для Павла / Фото "ОГО"

Привітання для Павла / Фото "ОГО"

Привітання для Павла / Фото vjoy.cc

Привітання для Павла / Фото vjoy.cc

Обирайте з нашої добірки привітання та надсилайте їх рідним і друзям сьогодні. Зберіть навколо всіх найближчих людей та проведіть час разом!