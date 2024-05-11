Найкрасивіші привітання у прозі й віршах з Днем матері: ніжні та теплі слова

Вже завтра у різних країнах світу відзначатиметься День матері. Традиційно свято припадає на другу неділю травня. За роки воно вже встигло полюбитися людям.

12 травня усі ніжні, теплі та зворушливі привітання лунатимуть для матерів. З нагоди такого чарівного свята LifeStyle 24 публікує вірші, прозу та картинки.

Зберігайте Від синів та доньок: чарівні привітання у картинках з Днем матері

День матері 2024: привітання у віршах

В День матері бажаю

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові й сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Рідненька, найкраща, єдина!

Щоб ти не схилилась ніколи в журбі.

І сонце, і зорі, і даль журавлину

Від щирого серця даруємо тобі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

Щоб щастя й здоров’я у тебе було,

Уклін тобі, наша люба лебідко,

За ласку твою і за твоє тепло!

З Днем матері / Фото "Твій світ"

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя ви ніколи

І до 100 років ви для нас жили!

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай вас пам'ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов'ї,

Бажаєм вам за сто в здоров'ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Таких, як ти, немає більше у світі,

Ти лиш одна, мамусечко, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

З Днем матері / Фото СТБ

День матері 2024: привітання у прозі

Низько вклоняємось вам, мамо, за терпіння, витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими ви, долаючи нинішні труднощі, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких, для нашої країни. Тож бажаємо здоров’я, тепла і добробуту. Хай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди! З Днем матері!

***

Сьогодні я хочу привітати тебе, матусю, і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з усмішки, здоров’я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива!

***

Люба мамо, нехай твої дні будуть сповнені жіночим щастям, дитячим сміхом та лише щасливими митями. Вітаю тебе з Днем матері!

З Днем матері / Фото "Люкс ФМ"

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Моя рідна, люба і ніжна матусю, я вітаю тебе з Днем матері й бажаю усього найкращого. Дякую за розуміння, за турботу, за усі недоспані ночі через мене. Люблю тебе усім серцем і завжди буду підтримувати!

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Люба матусю, з днем народження! Твої любов і турбота – наша найбільша скарбниця. Ти – сонце, яке світить усім навколо. Бажаємо безмежної радості, вічного щастя та незгасимого вогню в серці. Цілуємо та обіймаємо!