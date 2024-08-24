Ворог знатиме, що таке відплата по-українськи – Зеленський анонсував потужні удари по Росії

У 33-й День Незалежності Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент запевнив, що ворог відчує відповідь за свою жорстокість

Український гарант зауважив, що у кожну частину Росії рано чи пізно прилетить українська відплата. Так відповідає незалежність.

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Відплата по-українськи

Володимир Зеленський зазначив, що Росія хотіла знищити нас, але натомість ми святкуємо День Незалежності. А те, що ворог ніс на нашу землю, вже повернулося в його дім. Президент зазначив, що тепер той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією.

Зеленський зауважив, що так незалежність відплачує за наших мирних громадян, на яких летять КАБи й "Кинджали", за посивілих батьків, за дітей, що змушені навчатися під землею. Це стосується всіх, хто волів би не знати назви "Саваслейка", "Оленья", "Енгельс".

А тому й наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку Росії, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь,

– вказав президент.

За слова гаранта, міцний кордон має бути між нами та ворогом, а поміж українцями не буде жодних стін. Зеленський наголошує, що Україна та Незалежність – у кожному з нас. Кожен рік доводить, що українці об’єднані, здатні перемагати.

"Ми вистояли, стримали й дали відсіч ворогу, а тепер робимо це на його болотах", – каже президент.