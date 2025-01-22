"Україна є․ Україна єдина": Зеленський на Софіївській площі привітав із Днем Соборності

Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Президент Володимир Зеленський записав звернення з нагоди цієї події на Софійській площі в Києві.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України. У своїй промові Зеленський наголосив, що уроки минулого мають стати дороговказом для сучасної України.

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Чому Зеленський записав привітання на Софіївській площі

Вранці 22 січня Володимир Зеленський випустив звернення з нагоди Дня Соборності України.

Українці. Наша держава. Міцна, незалежна. Бо єдина. І соборна. Ми пам’ятаємо це завжди, особливо в цей день, 22 січня, День Соборності України,

– заявив президент.

Він зазначив, що записує своє звернення на Софіївській площі. За його словами, це місце має надзвичайно важливе місце у історії України.

"Я записую це звернення на Софійській площі. Історичне місце. Місце сили. Місце мудрості, яку дають нам події, що сталися тут понад сто років тому, і подальші епізоди нашої історії, які доводять: коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо", – наголосив президент.

Зеленський пригадав, що саме на Софіївській площі був проголошений Акт злуки, коли об'єдналися право- та лівобережна Україна у єдину державу. На жаль, вороги, розбрат та амбіції не дозволили самостійній Україні існувати довго

На жаль. Державність нашу було втрачено. Тобто втрачено власну свободу. На довгі роки. На десятиліття. Це кілька поколінь, які жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, ось що таке втрата незалежності,

– зазначив Зеленський.

24 лютого – виклик для українців

Крім того, президент пригадав, як в попередні роки в цей день українці робили живі ланцюги та казали, як важливо вберегти єдність. Втім, 24 лютого настав той день, коли потрібно було це все довести, але не за чиїмось наказом, а "за покликом всередині".

Мільйони з нас – разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові – "разом" – прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що попри нестачу зброї для усіх добровольців, українцям вистачало хоробрості, небайдужості та віри в Україну.

"Це земля кожного українця, це наша столиця й це площа – вона наша, кожного українця й кожної українки. Наша Софія. Ось вона стоїть понад тисячу років. І буде стояти стільки ж. Я впевнений. Я вірю, на цю площу будуть приходити діти наші, онуки, покоління. І в День Соборності, і в усі інші свята. Під синьо-жовтим прапором. У нашій державі. І ми зробимо все, аби так було. Аби було не соромно перед ними, аби вони знали, що ми не повторили помилок минулого. І Україна є. Україна єдина. Мирна. Соборна", – заявив український лідер.

На завершення Зеленський ще раз привітав усіх із Днем Соборності та побажав українцям міцності, віри в себе та в Україну.