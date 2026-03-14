Російські командири можуть записувати загиблих "живими", щоб отримувати їхні гроші, – "Атеш"

Російські командири на Запорізькому напрямку можуть приховувати реальні втрати особового складу та привласнювати виплати, нараховані загиблим військовим. У звітності частину полеглих записують як тих, що нібито продовжують службу, завдяки чому командування отримує фінансування на неіснуючих бійців.

Про це пише партизанський рух "Атеш". Інформацію передав агент у штабі 42-ї мотострілецької дивізії Росії.

Що роблять російські командири на Запорізькому напрямку?

За словами агента "Атеш", частину загиблих у документах продовжують записувати як тих, що нібито перебувають на службі. Схема працює через навмисне заниження втрат у звітності. Наприклад, якщо з підрозділу зі 100 військових гинуть близько 20 осіб, у документах можуть вказувати лише п'ять загиблих, а решту формально залишають у списках особового складу. У результаті держава продовжує нараховувати на цих військових зарплати, премії та інші виплати.

За твердженням підпілля, замість родин загиблих ці кошти можуть залишатися у розпорядженні командування. У 70-му та 291-му мотострілецьких полках за останні місяці таким чином могли приховати понад 50 загиблих військовослужбовців.

У русі "Атеш" зазначають, що подібна практика дозволяє не лише занижувати реальні втрати на фронті, а й системно привласнювати державні кошти, призначені для забезпечення військових та їхніх сімей.

