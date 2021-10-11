Прийдемо за душею з пекла, – Вірастюк розповів про погрози на свою адресу

Поліція відкрила справу за фактом погроз вбивством. Вірастюк розповів, що говорили російською мовою у "блатному" жаргоні.

До речі Вірастюку погрожували вбивством: в поліції розповіли подробиці

Нардеп сказав зловмисникам, що або вони розмовляють нормально або він кладе слухавку. Однак по той бік телефону жорстко відповіли політику.

По-моєму, ти не зрозумів. Ми все одно прийдемо за твоєю душею з пекла,

– сказав зловмисник.

Крім того, була присутня нецензурна лексика. Вірастюк зазначив, що поклав слухавку через 31 секунду.

Зловмисник може бути психічнохворим

Правоохоронці встановили, що депутату дзвонив 19-річний житель Миколаєва. Його привезли у відділок поліції для пояснень.

За попередньою інформацією, чоловік має ознаки психічного розладу, пише "Українська правда".

Тепер поліція встановлює мотиви та обставини вчинку зловмисника. Відкрили кримінальну справу та вирішують питання про повідомлення підозри стосовно погрози вбивством. За таке можна отримати обмеження волі до 2 років.