Приєднатися до Інтернаціонального легіону: незабаром запрацює відповідний сайт

Охочих допомогти захисникам України – не мало. Незабаром в Україні запрацює сайт, який міститименеобхідну інформацію для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону.

У пресслужбі Верховної Ради пояснили, що незабаром запрацює сайт fightforua.org. Інструкцію, як приєднатися до Інтернаціонального легіону, вже оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Зверніть увагу Як приєднатися до Інтернаціонального легіону: інструкція від Генштабу ЗСУ

Іноземцям, які готові допомогти Україні давати відсіч окупантам і приєднуватися в лави Інтернаціонального легіону територіальної оборони, не потрібні візи.

Володимир Зеленський в одному зі звернень наголошував, що тих іноземців, які захочуть боротися тут за європейські цінності, Україна забезпечить зброєю та усім необхідним.

Кількість охочих вступити у відповідний легіон перевищила всі очікування. Від іноземців отримали приблизно 2 тисячі дзвінків лише у перший день після заяви Президента України.

Як вступити до інтернаціонального легіону / Інфографіка 24 каналу

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