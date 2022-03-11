Приємні клопоти: у Міноборони заявили про перенавантаження центрів комплектування війська

Колишні військкомати накрила хвиля бажаючих стати у стрій на захист нашої країни. Мотивованих, патріотичних людей, що готові без зволікань взяти зброю до рук.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона пояснила, що попри готовність до будь-якого розвитку подій, така війна як зараз потребує надзусиль по всіх напрямах.

Актуально Російські силовики самі зв'язуються з українською розвідкою та пропонують інформацію

Ми на марші розгортаємо на повну свої оборонні спроможності. Держава має мобілізаційний план. Цей документ з грифом "секретно",

– зазначила Маляр.

За її словами, наші сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. І робота рухається за визначеним алгоритмом.

Також заступниця міністра оборони пояснила ситуацію із мобілізацією представників "мирних" спеціальностей.

Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей,

– сказала вона.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Дивіться відео, як ЗСУ розбивають ворожу техніку: