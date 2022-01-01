Приїхав до кума: Тищенко відсвяткував Новий рік з Ребровим в ОАЕ

Нардеп Микола Тищенко зустрів 2022 рік у компанії колишнього футболіста та тренера київського "Динамо" Сергія Реброва. З'ясувалося, що вони – куми.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів у мережі, з ким зустрів Новий рік. Парламентар навіть оприлюднив спільне з Ребровим фото.

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Тищенко і Ребров разом зустріли 2022 рік

Приїхав до кума на Новий рік. Ціную нашу дружбу і хочу побажати всім таких же надійних друзів,

– написав Тищенко.

Він додав, що людям слід триматися разом і допомагати один одному не лише усмішкою та добрим словом, а й реальними справами. Він закликав забути старі образи, однак не забувати старих друзів.

До слова, Ребров – колишній футболіст, а потім і тренер київського" Динамо". Наразі тренує один із футбольних клубів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Судячи з зеленого листя на деревах і теплої погоди, ймовірно, Новий рік політик і футболіст святкували в ОАЕ.



Тищенко зустрів Новий рік з Ребровим / Фейсбук Миколи Тищенка

Тищенко "вакцинувався ковідом": що відомо

Нещодавно скандальний "слуга народу" спробував "розставити усі крапки над "і" у питанні своєї вакцинації. Тищенко запевнив, що отримав щеплення препаратом Pfizer, однак спершу чомусь сказав, що "вакцинувався ковідом".

Раніше депутата запідозрили у використанні фейкового QR-коду про вакцинацію з Дії.

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Текст допису Сергія Тищенка:

Приїхав до кума на Новий рік. Ціную нашу дружбу і хочу побажати всім таких же надійних друзів. Пам'ятайте, ми повинні триматися разом і допомагати один одному не лише усмішкою та добрим словом, а й реальними справами. Забудьте старі образи, але не забувайте старих друзів. Крокуємо життям наступного року