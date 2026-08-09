У Новосибірську терміново створюють "потьомкінське село" перед візитом Путіна
В одному з найбільших російських міст місцева влада розпочала екстрені роботи з благоустрою через очікуваний візит високопосадовця. Чиновники гарячково намагаються створити ідеальну картинку, оновлюючи фасади та масово перекладаючи асфальт.
Про це повідомили в NEXTA Live.
У Новосибірську розпочалася термінова підготовка до можливого приїзду російського диктатора Володимира Путіна.
В місті в екстреному порядку перекладають асфальт та наводять лад із фасадами будівель, аби створити ілюзію повного процвітання.
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Окупанти готуються до приїзду Путіна / Фото NEXTA Live
Очільник Кремля не відвідував Новосибірську область ще з 2018 року. Подібні аномальні приготування вже спостерігалися перед його поїздками до інших російських міст.
Наприклад, під час візитів до Іркутська та Красноярська в регіонах тимчасово знижували ціни на бензин, однак одразу після від'їзду диктатора вартість пального поверталася до попередніх позначок.
Путін перестав їздити у європейську частину Росії: що відомо?
Російський диктатор дедалі більше переймається власною безпекою та суттєво змінив географію своїх переміщень. Через регулярні атаки безпілотників його маршрути тепер пролягають винятково у віддалені куточки країни.
Володимир Путін практично припинив відвідувати європейські регіони Росії. З червня 2026 року диктатор обирає для переміщень переважно Сибір та інші віддалені території, де загроза атак БпЛА мінімальна.
Зокрема, 24 липня він відвідував авіазавод в Іркутську, 25 липня зустрічався з президентом Казахстану в Омську, а 3 серпня здійснив неанонсовану поїздку до Красноярського краю.