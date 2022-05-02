"Приїжджає напіврозкладений вантаж 200": окупанти вигадали, як маскувати значні втрати

Вище керівництво російських військ придумало схему, яка дозволяє годувати місцеве населення байками про мінімальні втрати. Для цього, як виявилося, "двохсотих" привозять невеликими партіями.

Про це свідчить розмова двох військових, перехоплена співробітниками СБУ. Вона яскраво ілюструє, як російські загарбники намагаються приховати реальні втрати у війні проти України.

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"Двохсотих" возять невеличкими пачками

Перехопити телефонну розмову вдалося у Запорізькій області. Там один російський військовий пояснював другому, чому так довго везуть тіла загиблих. Як зазначають у СБУ, такі логістичні проблеми перетворюють трупи окупантів на "напіврозкладений вантаж 200". Ось сам уривок розмови:

Ти Макеєвича відправляв?

Ось, його сьогодні привезли, за попередніми даними. Ось повинен упізнати його сьогодні.

Ага. Дружина переживає.

Та я зрозумів.

Його вже днів 6 везуть. Усе ніяк не привезуть.

Та їх це, їх, Дімасик, довго дуже з Джанкоя везуть. Хлопці то їх (транспортують – 24 канал) маленькими пачками, зрозумів, щоб народ не був шокований. От тому. І вночі. Розумієш?

Ага…

Ти сам загалом, що, як? Цей, не холодно?

Та що в мене. Від роти людей 20 – 22 залишилося.

П***ець.

А ще дев'ятьох "відмовників" відправив.

Мертвих окупантів привозять невеличкими партіями: слухайте перехоплену розмову

Отаким нехитрим способом росіяни намагаються приховати від своїх громадян реальну статистику втрат на війні проти України. Ми ж то зазначимо, що станом на 2 травня українським військовим вдалося знищити 23 800 окупантів.

Що відомо про стан російської армії

Так, свіжі дані розвідки Великої Британії свідчать про колосальні втрати серед російського війська. Відомо, що на війну проти України окупанти відправили 65% своїх наземних збройних сил. І з цієї кількості уже чверті загарбники не дорахувалися.

Але і це ще не все. Повідомляється, що до України відправили не лише диких бурятів, які крадуть унітази, а й елітні підрозділи. Правда, вони теж перетворюються на добриво на нашій землі. Відтак, стверджують у розвідці, для відновлення своєї сили країні-агресорці необхідні будуть роки. До слова, яскравим прикладом знешкодження окупантів є кейс біля Ізюма. Там наші військові відправили на той світ цілі штаби, а також їхніх командирів.

До слова, про бурятів. Один із них на Херсонщині намагався вивезти до Росії диво-дивне – інтернет. Для цього прогресивний окупант виліз на стовп, щоб додому кабелі мережеві повезти, а разом із ними – доступ до інтернету. Він, мабуть, подумав, що це саме так і працює. Просто без коментарів.

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