Приїжджайте без зброї, – РДК пропонує губернатору Бєлгородщини переговори
Джерело:РДК
Представники РДК і легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області. Російські добровольці пропонують В'ячеславу Гладкову провести переговори.
Добровольці пропонують як "жест доброї волі" віддати російських полонених солдатів за можливість поспілкуватися з Гладковим особисто. Представники РДК хочуть обговорити ситуацію в регіоні та його майбутнє, а також, що чекає Росії.
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Добровольці призначили місце зустрічі губернатору Бєлгородської області
До Гладкова особисто звернувся командир РДК і представник легіону "Свобода Росії". Добровольці висунули умови губернатору Бєлгородській області.
Зокрема, вони готові до зустрічі у стінах храму в Новій Таволжанці. При цьому російські добровольці вимагають, щоб Гладков приїхав без зброї.
Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР (легіон "Свобода Росії – 24 Канал) і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!,
– заявили добровольці.
РДК пропонує губернатору Бєлгородщини переговори: дивіться відео
У легіоні "Свобода Росії" уточнили, що в Гладкова є час приїхати на зустріч до 17:00 за місцевим часом. Добровольці готові віддати двох полонених окупантів.
Окрім долі Росії, добровольці хочуть обговорити непотрібну кровопролитну війну в Україні й те, що збройний конфлікт тепер триває і на території Бєлгородської області.
"Тому сьогодні до 17:00 у вас є можливість поспілкуватися без зброї і забрати додому двох громадян Росії, простих солдатів, яких ви і ваше політичне керівництво відправило на цю бійню. До зустрічі!", – мовиться у повідомленні.
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