Приїжджайте без зброї, – РДК пропонує губернатору Бєлгородщини переговори

Представники РДК і легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області. Російські добровольці пропонують В'ячеславу Гладкову провести переговори.

Добровольці пропонують як "жест доброї волі" віддати російських полонених солдатів за можливість поспілкуватися з Гладковим особисто. Представники РДК хочуть обговорити ситуацію в регіоні та його майбутнє, а також, що чекає Росії.

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Добровольці призначили місце зустрічі губернатору Бєлгородської області

До Гладкова особисто звернувся командир РДК і представник легіону "Свобода Росії". Добровольці висунули умови губернатору Бєлгородській області.

Зокрема, вони готові до зустрічі у стінах храму в Новій Таволжанці. При цьому російські добровольці вимагають, щоб Гладков приїхав без зброї.

Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР (легіон "Свобода Росії – 24 Канал) і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!,

– заявили добровольці.

РДК пропонує губернатору Бєлгородщини переговори: дивіться відео

У легіоні "Свобода Росії" уточнили, що в Гладкова є час приїхати на зустріч до 17:00 за місцевим часом. Добровольці готові віддати двох полонених окупантів.

Окрім долі Росії, добровольці хочуть обговорити непотрібну кровопролитну війну в Україні й те, що збройний конфлікт тепер триває і на території Бєлгородської області.

"Тому сьогодні до 17:00 у вас є можливість поспілкуватися без зброї і забрати додому двох громадян Росії, простих солдатів, яких ви і ваше політичне керівництво відправило на цю бійню. До зустрічі!", – мовиться у повідомленні.

Добровольці зайшли у передмістя Шебекіно: що відбувається на Бєлгородщині

Наприкінці травня російські добровольці знову зайшли на територію Росії. У планах добровольців звільнити цивільне населення Росії з-під тиранії режиму диктатора Путіна.

В останні дні найгарячіші події розгортаються довкола Шебекіно. Росіяни заявили, що нібито якісь "диверсанти" атакували пропускний пункт "Шебекіно" за допомогою танків. Втім, звідки в добровольців танки – не відомо.

4 червня добровольці повідомили, що зайшли у передмістя Шебекіно, опублікувавши відео на підтвердження. Російські OSINT-журналісти підтвердили просування добровольців.

Цинічно, що російські пропагандисти та кровожерливі політики закликають обстрілювати Бєлгородщину, зокрема цивільних. Днями російські військові розстріляли на Бєлгородщині цивільну автівку.

Україна не причетна до руху добровольців на території Росії, хоча Кремль намагається перекласти відповідальність на Україну. У Києві офіційні особи заявляли, що Україна не бере участі у процесах, що відбуваються у Росії.