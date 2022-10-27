Мобілізація в Україні: що робити, якщо на роботу прийшла повістка

Закон дозволяє вручати військовозобов'язаним повістки на роботі. Тож повістка може прийти й за місцем вашої праці.

Адвокат Кирило Казак розповів, що порядок дій керівника підприємства та взаємодії з державними органами передбачений законодавством, а також урядовою постановою № 921 від 7 грудня 2016 року. Військовий облік на підприємстві є первинною ланкою, яка забезпечує збирання інформації про військовозобов'язаних, надання її до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Роботодавець зобов'язаний сповістити працівника про повістку і проконтролювати, щоб він з'явився до військкомату.

Що повинен зробити роботодавець, якщо працівнику прийшла повістка

видати наказ щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їхній виклик до ТЦК та СП,

довести наказ до відома призовників у частині, що стосується забезпечення їхнього прибуття за викликом до ТЦК та СП,

у триденний термін надіслати копію наказу до ТЦК та СП,

проконтролювати результати сповіщення та прибуття призовників і військовозобов’язаних до ТЦК та СП.

Тобто роботодавець, отримавши повістку, повинен видати наказ із повідомленням військовозобов'язаних про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування і соцпідтримки, довести цей наказ до відома працівників і забезпечити їхнє прибуття до військкомату. У разі неявки керівник має повідомити військкомат, що його працівник не з'явився у призначений час.

Якщо працівник відмовляється підписати наказ, яким його повідомляють про необхідність явки до військкомату, тоді потрібно скласти акт про відмову від підпису комісійного наказу в присутності трьох осіб і відправити його до ТЦК.

Коли роботодавець може не вручати повістку працівнику

Коли працівник відсутній із поважної причини, наприклад, перебуває на лікарняному.

Коли роботодавець напередодні звільнив працівника. Тоді працедавець має звернутися до військкомату та пояснити, що з цієї причини не може вручити документ. Проте адвокат додав, що "якщо військкомат захоче викликати особу, це не буде перешкодою для того, щоб було забезпечено її явку".

Нагадаємо, що 12 серпня президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Він прийме рішення про їхнє продовження або скасування до 20 листопада.

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