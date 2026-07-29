Таку думку на своїй фейсбук-сторінці висловив військовий блогер Сергій Марченко

Виглядає так, що зміна Єрмака на Буданова пішла сильно на користь державі з точки зору ефективності міжнародного треку. Зараз Україна в топі у США,

– констатував автор.

Марченко зауважив, що новий підхід суттєво контрастує з політикою попереднього керівництва ОП. За його словами, за часів Андрія Єрмака Київ фокусувався переважно на формальних мирних ініціативах без жодних реальних зобов’язань для сторін.

Натомість ключовим маркером нового курсу стала інтенсифікація переговорного процесу на всіх рівнях. Про це за результатами перемовин у Білому домі розповів і сам голова ОП Кирило Буданов.

На думку експерта, це свідчить про зміщення акцентів української дипломатії – від декларативних угод до прямої координації з ключовими союзниками.

До слова, напередодні очільник ОП Кирило Буданов та посол США при НАТО Метью Вітакер обговорили локалізацію в Україні виробництва ракет-перехоплювачів до Patriot.