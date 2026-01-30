"Єдина людина, яка була не впевнена": Зеленський пояснив нові призначення в ОП та Кабміні
- Президент Зеленський пояснив, що не пропонував Павлу Палісі очолити Офіс президента, оскільки той займається воєнним треком.
- Зеленський провів консультації з кількома кандидатами, зокрема Кирилом Будановим, Михайлом Федоровим, Денисом Шмигалем та Сергієм Кислицею, для призначення на посаду голови Офісу.
На початку нового року Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень. Президент пояснив мету ротацій в Офісі президента та уряді.
Під час спілкування з журналістами глава держави розкрив невідомі досі деталі нових призначень. Зокрема, президент розкрив, що ніколи не пропонував Павлу Палісі очолити Офіс, передає 24 Канал.
Як Зеленський пояснив кадрові рішення?
"Хоча я до нього дуже добре ставлюся, він займається воєнним треком. Він сам хотів би займатися тим, чим він займається, – це правда", – пояснив політик.
Зеленський розповів, що проводив консультації з кількома можливими претендентами на посаду голови Офісу. Так, він поцікавився думкою Кирила Буданова. Той позитивно сприйняв ідею стати на чолі Офісу ще на першій зустрічі.
Також президент провів розмови з Михайлом Федоровим і Денисем Шмигалем. Від них він теж отримав позитивні сигнали.
Окрім того, політик мав бесіду з Сергієм Кислицею. Хоча Кислиця сказав, що готовий працювати у будь-якому форматі, він додав, що ще не знає весь обсяг завдань і чи вийде у нього. "Це єдина людина, яка була не така впевнена", – підкреслив Зеленський.
Я зібрав в Офісі, в дуже близькій команді тих людей, які займаються переговорами або які потенційно можуть це робити. Цим я показав, що буде від України тільки одна комунікація, буде "один човен", один переговорний напрям, а не три чи чотири чи більше,
– наголосив Зеленський.
Що відомо про нові призначення Зеленського?
- 2 січня Зеленський підписав указ, яким призначив ексголову Головного управління розвідки України Кирила Буданова керівником Офісу президента.
- Михайло Федерова, колишнього міністра цифрової трансформації, призначили міністром оборони. Дениса Шмигаля, який очолював Міноборони, відправили на посаду міністра енергетики. А Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента.