"Єдина людина, яка була не впевнена": Зеленський пояснив нові призначення в ОП та Кабміні

На початку нового року Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень. Президент пояснив мету ротацій в Офісі президента та уряді.

Під час спілкування з журналістами глава держави розкрив невідомі досі деталі нових призначень. Зокрема, президент розкрив, що ніколи не пропонував Павлу Палісі очолити Офіс, передає 24 Канал.

Як Зеленський пояснив кадрові рішення?

"Хоча я до нього дуже добре ставлюся, він займається воєнним треком. Він сам хотів би займатися тим, чим він займається, – це правда", – пояснив політик.

Зеленський розповів, що проводив консультації з кількома можливими претендентами на посаду голови Офісу. Так, він поцікавився думкою Кирила Буданова. Той позитивно сприйняв ідею стати на чолі Офісу ще на першій зустрічі.

Також президент провів розмови з Михайлом Федоровим і Денисем Шмигалем. Від них він теж отримав позитивні сигнали.

Окрім того, політик мав бесіду з Сергієм Кислицею. Хоча Кислиця сказав, що готовий працювати у будь-якому форматі, він додав, що ще не знає весь обсяг завдань і чи вийде у нього. "Це єдина людина, яка була не така впевнена", – підкреслив Зеленський.

Я зібрав в Офісі, в дуже близькій команді тих людей, які займаються переговорами або які потенційно можуть це робити. Цим я показав, що буде від України тільки одна комунікація, буде "один човен", один переговорний напрям, а не три чи чотири чи більше,

– наголосив Зеленський.

Що відомо про нові призначення Зеленського?