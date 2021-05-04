Призначення Вітренка в "Нафтогаз" відбулося з порушенням закону "Про запобігання корупції"

Юрія Вітренка призначили очільником "Нафтогазу України" із порушенням закону про корупцію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Мирослав Гай. За його словами, Закон "Про протидію корупції" забороняє напряму чиновникам працювати на підприємствах, які вони контролювали, над якими наглядали чи навіть щодо яких просто готували рішення.

"Вітренко став керівником Національної компанії "Нафтогаз", незважаючи на те, що він на посаді виконувача обов’язків міністра енергетики контролював це підприємство, наглядав за його роботою та готував рішення щодо нього. Пряма заборона, яка розповсюджується на всі юридичні особи приватного права, а за статутом "Нафтогаз" є саме такою. Кабінет Міністрів і самого Вітренка це не зупинило. Це означає, що Зеленський та Єрмак вивели корупцію на офіційний державний рівень", – заявив він.

Мирослав Гай також підкреслив, що саме тому рішення влади були критично сприйняті світовим співтовариством та західними партнерами.

"Весь цивілізований світ обурила навіть не постать, а спосіб, у який її призначено, із порушенням усіх процедур та норм. До критики з боку ЄС долучилися також Велика Британія, державний департамент США. Всі ті, від кого зараз залежить і фінансова безпека України. Державний секретар США Ентоні Блінкен приїздить вже у середу. Маніпулятивне знесення наглядової ради найбільшого енергетичного підприємства та призначення очільника з порушенням закону про запобігання корупції – це не просто постріл в ногу напередодні такої зустрічі", – заявив журналіст.

Нагадаємо, Кабінет міністрів удень 28 квітня звільнив Андрія Коболєва, який 7 років очолював НАК "Нафтогаз України". На його місце призначили виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

У "Нафтогазі" назвали рішення незаконним. Формальним приводом для звільнення Коболєва став звіт за 2020 рік, де чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 мільярдів гривень. У самому "Нафтогазі" прогнозують, що за результатами 1 кварталу 2021 року чистий прибуток складе 10 мільярдів гривень.

Як повідомляли ЗМІ, незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз" направили листа до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, де зазначають, що у нового голови правління Юрія Вітренко є конфлікт інтересів з наглядовою радою. Конфлікт виник після того, як Вітренко на посаді першого заступника міністра, виконувача обов'язків міністра енергетики, який здійснює нагляд за діяльністю компанії, пропонував КМУ оцінити роботу наглядової ради та роботу правління незадовільною.

Його призначення головою правління одразу після цього чітко свідчить про наявність у нього конфлікту інтересів.