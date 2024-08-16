Кабмін погодив нового голову Тернопільської ОВА

У Тернопільській області призначили нового голову обласної військової адміністрації. Ним став В'ячеслав Негода.

Уряд 16 серпня ухвалив рішення про призначення нового голови Тернопільської ОВА. Також звільнили освітнього омбудсмена Горбачова Сергія Івановича.

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Деталі кадрових рішень

Кабінетом Міністрів України погодив призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Заміну Горбачову поки не призначили.

Раніше стало відомо, що Львівський адміністративний суд 1 серпня поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради. Проте вже цього ж дня депутати знову його звільнили.

Попереднього разу Михайла Головка звільнили у жовтні 2023 року – "за" висловилися всі депутати, що були присутніми на засіданні. Саме це рішення й оскаржував політик у суді.

Попереднього разу ексголова назвав звільнення незаконним, зазначаючи що 24 жовтня сам ініціював скликання сесії – вона нібито мала відбутися 8 листопада, але за невідомих причин пройшла раніше.