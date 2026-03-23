"Грошей немає": як Путін збирається заманювати контрактників на фронт

За повідомленням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, цього року Москва хоче призвати на фронт понад 400 тисяч контрактників. Однак з виплатами для них у Володимира Путіна можуть виникнути проблеми.

На тлі цього російський диктатор буде покладатись на "старий" метод – пропаганду. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши, що "особливу увагу" будуть приділяти саме бідним росіянам.

Як Путін збирається заманювати контрактників на фронт?

За словами військового експерта, основна стаття доходів в бюджет Росії – це експорт енергоносіїв, тобто нафта і газ. Також у них є корисні копалини, мінеральні добрива, але за об’ємом доходів на першому місці у них стоїть саме експорт нафти і нафтопродуктів. Саме тому основні наші удари є по НПЗ та інфраструктурі експорту нафти. Тому грошей для виплат контрактникам бракує.

Як наслідок, часто в російській армії відсутня практика евакуації з поля бою. Тобто "нема тіла – нема виплат". Через це сім'ї загиблих окупантів не отримують "гробові". Водночас суми їм обіцяють доволі серйозні – мовиться до 12 мільйонів рублів, які вони можуть отримати.

Суми контрактних грошей і премій на "вході" вже не зростають, а лише падають. Грошей банально немає. Як в таких умовах вони збираються перекривати втрати? Сказати важко. Вони сподіваються на свою пропагандистську машину. Тобто промивати мозок росіянам, щоб ті вірили і підписували контракт,

– наголосив він.

Нарожний пояснив, що Москва робить ставку саме на бідних росіян, які хоч за якісь гроші будуть готові підписувати контракт. Водночас він зазначив, що коли ці росіяни підписують контракт на рік, то не здогадуються, що це "дорога в один кінець". Адже технічно його розірвати неможливо – наказ Путіна автоматично продовжує контракт, коли він закінчується. Саме на таку тактику розраховують в Кремлі.

Цікаво! Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв також звернув увагу на те, що зараз у Путіна немає грошей, щоб платити одразу новим 400 тисячам контрактникам, тому в Кремлі вигадали нову схему – замість повної зарплати контрактникам виплачуватимуть лише відсотки, а основну суму можуть пропонувати заморозити на декілька років.



