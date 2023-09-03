В Україні призиватимуть більше обмежено придатних: Міноборони внесло зміни

Міноборони оновило список хвороб, за яким визначається придатність військовозобов'язаного до військової служби. Відтепер призиватимуть більшу кількість людей.

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. 25 серпня чинності набули зміни, які дозволяють до лав ЗСУ призвати більшу кількість обмежено придатних до військової служби, інформує 24 Канал.

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Прибрали "спірні статті"

Раніше у "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" розклад хвороб передбачав формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально". У таких випадках в умовах воєнного часу ВЛК мала ухвалювати постанову "придатний до військової служби" за винятком кількох статей (2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в).

Однак, відтепер ці винятки прибрали. За "спірними" статтями визнаватимуть придатними усіх.

За обмежено придатними закріплюватимуть конкретні військові спеціальності

Серед інших нововведень – це затвердження військово-лікарською комісією придатність обмеженого придатного до тієї чи іншої військової роботи.

Тепер ВЛК має не лише ухвалювати постанову про обмежену придатність до військової служби, а й водночас приймати рішення про придатність призовника до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Якщо військовослужбовця визнають непридатним до служби за певною спеціальністю, то командир частини перед тим, як відправити його на іншу посаду, може направити підлеглого до ВЛК. Там визначать придатність військовослужбовця до служби за новою військовою спеціальністю.

Спрощено вимоги ВЛК для десантників і морпіхів

На період мобілізації та війни спрощено вимоги до стану здоров'я для військовослужбовців десантно-штурмових військ та морської піхоти. Це означає, що військові, які раніше вважалися непридатними до служби у цих родах військ, тепер можуть бути визнані придатними до неї.

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