В Україні призиватимуть більше обмежено придатних: Міноборони внесло зміни
Джерело:Міністерство оборони України
Міноборони оновило список хвороб, за яким визначається придатність військовозобов'язаного до військової служби. Відтепер призиватимуть більшу кількість людей.
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. 25 серпня чинності набули зміни, які дозволяють до лав ЗСУ призвати більшу кількість обмежено придатних до військової служби, інформує 24 Канал.
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Прибрали "спірні статті"
Раніше у "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" розклад хвороб передбачав формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально". У таких випадках в умовах воєнного часу ВЛК мала ухвалювати постанову "придатний до військової служби" за винятком кількох статей (2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в).
Однак, відтепер ці винятки прибрали. За "спірними" статтями визнаватимуть придатними усіх.
За обмежено придатними закріплюватимуть конкретні військові спеціальності
Серед інших нововведень – це затвердження військово-лікарською комісією придатність обмеженого придатного до тієї чи іншої військової роботи.
Тепер ВЛК має не лише ухвалювати постанову про обмежену придатність до військової служби, а й водночас приймати рішення про придатність призовника до служби за конкретною військовою спеціальністю.
Якщо військовослужбовця визнають непридатним до служби за певною спеціальністю, то командир частини перед тим, як відправити його на іншу посаду, може направити підлеглого до ВЛК. Там визначать придатність військовослужбовця до служби за новою військовою спеціальністю.
Спрощено вимоги ВЛК для десантників і морпіхів
На період мобілізації та війни спрощено вимоги до стану здоров'я для військовослужбовців десантно-штурмових військ та морської піхоти. Це означає, що військові, які раніше вважалися непридатними до служби у цих родах військ, тепер можуть бути визнані придатними до неї.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Відповідно до законодавства, студенти, які здобувають другу освіту, мають відстрочку від мобілізації. У Раді розглядають можливість призову чоловіків, які навчаються та мають більше 25 років. Станом на зараз таких чоловіків призвати не можуть. Втім, якщо Генштаб, або Міноборони, або Комітет нацбезпеки і оборони Ради ініціюють зміни в законодавство про мобілізацію, ситуація може змінитися.
- Військовозобов'язаним можуть вручати повістки повторно. У таких випадках: якщо ВЛК проходили більше як рік тому; для перевірки облікових даних; для перевірки даних про заброньованого працівника; для перевірки обставин на відстрочку; для мобілізації. Речниця Черкаського ТЦК уточнила, що повістки про уточнення даних будуть видаватися двом категоріям чоловіків: які не з'явилися до територіальних центрів комплектування та внутрішньо переміщеним особам.