Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період

Президент Володимир Зеленський звернувся до Українців на тлі російської загрози та останніх подій, пов'язаних з визнанням бойовиків. Глава держави оголосив про призов резервістів в особливий період.

За словами Володимира Зеленського, потреби у загальній мобілізації зараз немає. Тому в Україні почнуть призивати лише громадян, які зараховані до оперативного резерву, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Зеленський знову терміново звернувся до українців

Україна повинна доукомплектувати армію

Володимир Зеленський наголосив, що через напруженість та російську загрозу потрібно доукомплектувати армію. Це робитимуть за рахунок тих, хто зараз перебуває в оперативному резерві.

Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем Збройних сил України видано указ про призов резервістів в особливий період. Підкреслюю, мова йде виключно про громадян, віднесених до оперативного резерву,

– заявив президент.

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