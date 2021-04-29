Про головне: "Бессмертний полк" у Верховній Раді. Новий міністр енергетики

19:45

У випуску "Про головне" за 28 квітня – нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" вийшли у Верховній Раді з портретами начебто родичів, які загинули у Другій світовій війні. Германа Галущенка призначили новим очільником Міністерства енергетики.