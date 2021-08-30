Про головне: ДТП із "слугою" Трухіним. Розкол в ОПЗЖ
30 серпня 2021 , 20:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На Бориспільській трасі поблизу Києва сталася аварія з участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. У проросійському таборі "Опозиційної платформи – За життя" крило Льовочкіна-Бойка намагається захопити владу.
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Аеропорт Кабула, який перебуває під контролем американців, атакували 5 ракет. Усі снаряди перехопила система протиракетної оборони, евакуацію людей продовжили.
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