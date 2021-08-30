Про головне: ДТП із "слугою" Трухіним. Розкол в ОПЗЖ

20:02

На Бориспільській трасі поблизу Києва сталася аварія з участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. У проросійському таборі "Опозиційної платформи – За життя" крило Льовочкіна-Бойка намагається захопити владу.