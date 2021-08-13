Про головне: Конфіскований мільйон Киви. Гучне затримання Власенка
13 серпня 2021 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 мільйона гривень прибутку Іллі Киви, які йому сплатили за оренду так званої жомової ями. Правоохоронці затримали керівника Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка, коли він намагався втекти з України.
Також у випуску:
До 30 річниці Незалежності України залишається півтора тижня. У Києві триває інтенсивна підготовка до свята. Над столицею літає авіація, у місто звозять військову техніку, а службовці відточують свої марші.