Про головне: Меркель приїде у Київ. Новий очільник столичної поліції
11 серпня 2021 , 19:53Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня приїде у Київ, щоб зустрітись з Володимиром Зеленським. У Національній поліції Києва призначили нового голову – ним став Іван Вигівський.
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