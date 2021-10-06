Про головне: Напад в "Укрексімбанку". Ціни на газ б'ють рекорди

20:04

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" відсторонила голову правління Євгена Мецгера на час проведення внутрішнього розслідування нападу на журналістів. Ціна на газ в Європі б'є історичний рекорд – майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.