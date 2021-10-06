Про головне: Напад в "Укрексімбанку". Ціни на газ б'ють рекорди

6 жовтня 2021 , 20:04
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Джерело:

24 канал

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" відсторонила голову правління Євгена Мецгера на час проведення внутрішнього розслідування нападу на журналістів. Ціна на газ в Європі б'є історичний рекорд – майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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Найближчими днями кілька областей України можуть потрапити до червоної зони. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Повний випуск "Про головне" за 6 жовтня: дивіться відео

 

Автор: Єгор Скоріна