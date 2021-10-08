Про головне: Нова підозра Медведчуку. Призначення Стефанчука

8 жовтня 2021 , 19:41
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Джерело:

24 канал

Український парламент отримав нового спікера. Після відставки Дмитра Разумкова крісло голови Верховної Ради зайняв Руслан Стефанчук. Віктору Медведчуку оголосили нову підозру у державній зраді та тероризмі. Справа стосується вугілля, яке він купував у бойовиків Донбасу.

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Вищий антикорупційний суд обрав мерові Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід. Прокуратура просила тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

Автор: Єгор Скоріна