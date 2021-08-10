Про головне: Нові політичні рейтинги. Дрифт у центрі Києва

19:47

У Центрі Разумкова оприлюднили нові політичні рейтинги. "Слуги народу" знову лідирують. На Софіївській площі в центрі Києва ганяли спортивні автівки. Через дрифт на покритті залишились сліди, з якими борються комунальники.