Про головне: Нові санкції РНБО. Реакція Путіна на суд щодо Медведчука

19:50

У випуску "Про головне" за 14 травня – завершилося чергове засідання РНБО. За його результатами Рада нацбезпеки вводить санкції проти "злодіїв у законі". Володимир Путін відреагував на суд щодо свого кума Віктора Медведчука