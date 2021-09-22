Про головне: Обстріл авто Сергія Шефіра. Провокації Росії на Генсамблеї ООН
22 вересня 2021 , 19:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Невідомі обстріляли авто першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Водій посадовця отримав 3 вогнепальні поранення. Росія намагалася зірвати обговорення Криму і Донбасу на Генасамблеї ООН. Делегати вимагали прибрати пункт про ситуацію на Сході України та в окупованому Криму.
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Депутати розглянуть антиолігархічний пакет законопроєктів вже 23 вересня. У "Слузі народу" повідомили, що мають достатню кількість голосів, аби його було проголосовано.