Про головне: Перша репетиція параду Дня Незалежності. Рада громадського контролю при БЕБ

18 серпня 2021 , 20:45
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Джерело:

24 канал

На Хрещатику вже пройшли перші репетиції параду військовослужбовців, рятувальників та правоохоронців до Дня Незалежності. Рада громадського контролю перевірятиме Бюро економічної безпеки.

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Автор: Єгор Скоріна