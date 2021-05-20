Про головне: Пресконференція Зеленського. Нові міністри в уряді Шмигаля

17:07

У випуску "Про головне" за 20 травня – Володимир Зеленський провів пресконференцію з нагоди другої річниці перебування на посаді, де обговорив низку важливих питань. Верховна Рада призначила на посади 3 нових міністрів – економіки, інфраструктури та охорони здоров'я.