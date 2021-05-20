Про головне: Пресконференція Зеленського. Нові міністри в уряді Шмигаля

У випуску "Про головне" за 20 травня – Володимир Зеленський провів пресконференцію з нагоди другої річниці перебування на посаді, де обговорив низку важливих питань. Верховна Рада призначила на посади 3 нових міністрів – економіки, інфраструктури та охорони здоров'я.
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Одним з важливих досягнень Володимира Зеленського за останній рік стала безпрецедентна активізація роботи Ради нацбезпеки й оборони. Саме завдяки РНБО президенту вдалося почати боротьбу з олігархами та відвертими зрадниками України.