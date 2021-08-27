Про головне: Прохання про арешт Рудьковського. Українці без пенсії

19:52

Офіс генпрокурора просить суд змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на тримання під вартою для ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського. Сергій Марченко заявив, що його фразу про пенсію, яка у 40 років не світить українцям, перекрутили.