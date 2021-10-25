Про головне: Путін боїться присутності НАТО в Україні. Резніков може замінити Тарана

У Кремлі визнали, що не зможуть завадити вступу України в НАТО, однак Володимир Путін вважає, що така військова присутність загрожує Росії. Посаду нового міністра оборони може обійняти Олексій Резніков, чинний міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Шахраї розробили фальшивий додаток на зразок застосунка "Дія". Він схожий на оригінальний, але дозволяє користувачам вказувати будь-який вік та містить підробний сертифікат вакцинації проти COVID-19.

Проросійські політики в Україні борються за право представляти главу Кремля Путіна в нашій державі. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, протистоять між собою 4 групи – наближені до Віктора Медведчука партійці ОПЗЖ, група Сергія Льовочкіна та Юрія Бойка, прихильники Євгенія Мураєва та ексопоблоківці.

В Україні посилили карантинні обмеження та покарання. Зокрема, ввели штрафи для пасажирів громадського транспорту без сертифікатів вакцинації, а також відсторонюватимуть від роботи нещеплених освітян і посадовців. Українцям рекомендуватимуть пройти буферну вакцинацію проти коронавірусу.

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