Про головне: Саміту ЄС з Путіним не буде. Міноборони заперечило проблеми зі зброєю
25 червня 2021 , 22:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Ангела Меркель пропонувала ЄС організовувати зустріч на вищому рівні з Володимиром Путіним, однак ті не підтримали ініціативи. Міністерство оборони запевнило, що інформація про проблеми зі зброєю – це нагнітання ситуації.
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Володимир Зеленський заявив, що під час історії з російськими вагнерівцями спілкувався з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це було влітку 2020 року.
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