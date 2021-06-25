Про головне: Саміту ЄС з Путіним не буде. Міноборони заперечило проблеми зі зброєю

22:05

Ангела Меркель пропонувала ЄС організовувати зустріч на вищому рівні з Володимиром Путіним, однак ті не підтримали ініціативи. Міністерство оборони запевнило, що інформація про проблеми зі зброєю – це нагнітання ситуації.