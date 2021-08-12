Про головне: САП майже рік без керівника. Вибори без вибору в Росії
12 серпня 2021 , 20:10Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вже майже рік не можуть обрати керівника після відставки Назара Холодницького. У Росії у вересні відбудуться вибори у Держдуму, тож у Кремлі вже вигадують, як набрати голосів "Єдиній Росії".
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Вчений Оксфордського університету Ендрю Поллард заявив, що досягнути колективного імунітету від коронавірусу неможливо. За його словами, штам Дельта довів, що будь-яка вакцина не зупинить поширення вірусу.