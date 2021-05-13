Про головне: Суд над Медведчуком. Паспорт вакцинації у Європі

19:46

У випуску "Про головне" за 13 травня – депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку обирають запобіжний захід щодо справи про державну зраду та замах на розтрату національних ресурсів в окупованому Криму. У Європі вже планують поїздки в інші країні, адже невдовзі там запровадять паспорти вакцинації.