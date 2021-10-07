Про головне: Відставка Разумкова. Очищення "Слуги народу"
7 жовтня 2021 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Фракція "Слуга народу" може розглянути питання про виключення депутатки Людмили Буймістер.
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Після голосування за відставку Дмитра Разумкова депутати перейшли до питання обрання нового спікера та заступника голови Верховної Ради. Однак цього не встигли зробити, тож розгляд питання продовжать 8 жовтня.